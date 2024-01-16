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Госпитализирован актер Евгений Герчаков

«МК»: в Москве госпитализировали актера Евгения Герчакова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Евгений Герчаков госпитализирован в одну из клиник в Москве. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным источника издания, 74-летний актер почувствовал недомогание утром 16 января. Бригаду скорой помощи он вызвал самостоятельно.

Евгений Герчаков сыграл в 50 картинах, среди которых «Ширли-мырли», «Бабушка легкого поведения», «Мама». Актер дубляжа, артист московского «Театра Луны», член совета учредителей проекта «Общественное московское телевидение».

Накануне Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что несовершеннолетний сын петербургского поэта и драматурга Дмитрия Артиса попал в реанимацию.

По данным канала, 15-летний юноша выпал из окна дома на улице Вавиловых в свой день рождения. Машину скорой помощи вызвала очевидица происшествия, сейчас за жизнь мальчика борются врачи.

Ранее рэпер Vacio прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста.

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