Госпитализирован актер Евгений Герчаков

Народный артист России Евгений Герчаков госпитализирован в одну из клиник в Москве. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным источника издания, 74-летний актер почувствовал недомогание утром 16 января. Бригаду скорой помощи он вызвал самостоятельно.

Евгений Герчаков сыграл в 50 картинах, среди которых «Ширли-мырли», «Бабушка легкого поведения», «Мама». Актер дубляжа, артист московского «Театра Луны», член совета учредителей проекта «Общественное московское телевидение».

Накануне Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что несовершеннолетний сын петербургского поэта и драматурга Дмитрия Артиса попал в реанимацию.

По данным канала, 15-летний юноша выпал из окна дома на улице Вавиловых в свой день рождения. Машину скорой помощи вызвала очевидица происшествия, сейчас за жизнь мальчика борются врачи.

Ранее рэпер Vacio прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста.