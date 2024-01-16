Светлана Дружинина вспомнила, как лично спасла Сергея Жигунова от войны в Афганистане

Режиссер Светлана Дружинина в интервью PROZvezd вспомнила, как просила за актера Сергея Жигунова, чтобы того не отправили служить в Афганистан.

«Он никуда не хотел идти — ни в какую армию. Пусть не врет. Он прятался от призыва. Мне сказали, мол, вот такой вариант – его забирают, что делать? Говорю: спасаем его и нас. И я ходила и просила за него министра обороны туда, на Фрунзенскую», — рассказала Дружинина.

По словам артистки, она убеждала ответственных лиц, что Жигунова следует отправить в конный полк в Алабино, где артист смог бы заодно подготовиться к съемкам фильма про гардемаринов. При этом Жигунова могли рано утром забирать на работу — на съемки.

«Я лично его спасла от Афгана. А его должны были забрать именно туда. Мне сказали: «Ему был уготован Афган. Вот посмотрите, его посылали в Афган». А я добилась, чтобы он стал служить в Алабино и снимался в гардемаринах», — похвасталась Дружинина.

Ранее Светлана Дружинина рассказала, почему Олег Меньшиков не снимался в ее фильмах.