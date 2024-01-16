Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Светлана Дружинина вспомнила, как лично спасла Сергея Жигунова от войны в Афганистане

Режиссер Дружинина заявила, что спасла Жигунова от службы в Афганистане

close
100%
РИА Новости

Режиссер Светлана Дружинина в интервью PROZvezd вспомнила, как просила за актера Сергея Жигунова, чтобы того не отправили служить в Афганистан.

«Он никуда не хотел идти — ни в какую армию. Пусть не врет. Он прятался от призыва. Мне сказали, мол, вот такой вариант – его забирают, что делать? Говорю: спасаем его и нас. И я ходила и просила за него министра обороны туда, на Фрунзенскую», — рассказала Дружинина.

По словам артистки, она убеждала ответственных лиц, что Жигунова следует отправить в конный полк в Алабино, где артист смог бы заодно подготовиться к съемкам фильма про гардемаринов. При этом Жигунова могли рано утром забирать на работу — на съемки.

«Я лично его спасла от Афгана. А его должны были забрать именно туда. Мне сказали: «Ему был уготован Афган. Вот посмотрите, его посылали в Афган». А я добилась, чтобы он стал служить в Алабино и снимался в гардемаринах», — похвасталась Дружинина.

Ранее Светлана Дружинина рассказала, почему Олег Меньшиков не снимался в ее фильмах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами