Создатель сериала «Грызня» не исключил продолжение популярного шоу

Создатель сериала «Грызня» Ли Сон Джин предположил, что шоу может продолжиться в формате антологии, если стриминг Netflix задумает делать второй сезон. Его слова передает Variety.

«Все зависит от великого алгоритма. Мы все ждем новостей», — отметил шоураннер.

В то же время постановщик назвал «Грызню» вполне завершенной историей. Variety подчеркивает, что заявленные как мини-сериалы проекты не в первый раз продолжаются минимум еще одним сезоном на фоне успеха. Издание привело в пример шоу «Белый лотос», получившее на премии «Эмми-2023» несколько статуэток за второй сезон.

Премьера «Грызни» состоялась 6 апреля 2023 на Netflix. По сюжету Стивен Ён и стендаперша Эли Вонг оказываются настолько недовольны поведением друг друга на дороге, что объявляют друг другу полноценную войну, далеко выходящую за рамки разумного. Рецензию «Газеты.Ru» на сериал можно прочитать здесь.

До этого сообщалось, что сериал «Грызня» удостоили на «Эмми-2023» статуэток за лучшего актера (Стивен Ян) и актрису (Али Вонг), а также в категории «Лучший мини-сериал или антология».

Ранее сообщалось, что в России состоится мировая премьер фильма «Из глубины».