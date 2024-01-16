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Ксения Бородина осудила Жигалову за то, что она ведет себя не «по понятиям»

Блогер Ксения Бородина пожаловалась, что Жигалова оскорбляет ее в своих соцсетях

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что привыкла договариваться с людьми «по понятиям».

«Люди, с которыми я сотрудничала, поддерживала, помогала и имела определенное общение, через рот дают обещания, и я склонна им верить. Если они их нарушают, не объяснив причины, значит эти люди становятся мне не интересны. Я с ними не буду иметь ничего общего. По мне это работа в крысу», — заявила Бородина.

Таким образом она ответила на вопрос, планирует ли вновь пойти на интервью к журналистке Алене Жигаловой. Бородина подчеркнула, что уже ходила к ней на разговор, при этом ролик стал одним из самых просматриваемых на канале. Телеведущая заверила, что не взяла денег за беседу. К тому же Бородина хвалила как само шоу, так и интервьюера.

«Человек продолжает оскорблять и обсуждать меня на своих каналах. Вы считаете, это стиль Опры? Ну это определенный уровень, я туда спускаться не готова», — пожаловалась Бородина.

Ранее Светлана Бондарчук ответила «вечно молодым» хейтерам на критику своего возраста.

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