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Звезда «Бригады» объяснил, почему редко появляется в Москве

Актер Павел Майков признался, что считает Москву страшным городом

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Пресс-служба фильма

Актер Павел Майков в разговоре с NEWS.ru признался, что считает Москву страшным городом, поэтому ездит по столице только на машине.

«Я вообще очень редко передвигаюсь по городу, живу за городом и в этот страшный город приезжаю очень редко. Поэтому я заезжаю на машине и на машине выезжаю», — заявил Майков.

Павел Майков — российский актер театра и кино, а также музыкант. Он наиболее известен по роли бандита Пчелы в сериале «Бригада», также он играет главную роль в комедийном сериале «Девушки Макарова», где исполняет роль капитана полиции, в подчинении у которого сотрудницы прекрасного пола.

Незадолго до этого певец Александр Буйнов намекнул, когда Пугачева может вернуться в Россию. Музыкант уточнил, что Примадонна не планирует возвращаться на Родину до окончания спецоперации. Вместе с этим Буйнов также выразил мнение, что Пугачева не известила никого о своих планах, чтобы не задерживаться в Москве надолго.

Ранее в Большом театре декорация упала на оператора.

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