Компания «Афиша» проведет большие гастроли московского театра «Практика» в Санкт-Петербурге.

С 26 февраля по 10 марта на реконструированной площадке Левашовского хлебозавода в Санкт-Петербурге покажут 5 знаковых спектаклей московского театра «Практика», сообщили в компании «Афиша», которая является организатором гастролей столичной труппы.

В «Афише» отметили, что для гастролей были выбраны постановки, отражающие многообразие жанров в репертуаре «Практики»: драматические, пластические и поэтические спектакли для взрослой и детской аудитории. Театр впервые привезет в Северную столицу столько разноплановых режиссерских работ.

Откроет гастроли 26 февраля пластический спектакль «Наедине с собой» по мотивам стихотворений Иосифа Бродского в хореографии Анны Дельцовой и Александра Тронова. Это проект резидентов «Практики» — команды уличного и экспериментального танца Jack's Garret, в творчестве которой соединены техники street dance и современного танца.

1 и 2 марта зрители увидят «Наташину мечту» — спектакль художественного руководителя «Практики» Марины Брусникиной поставлен по пьесе современного екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович с артистами Мастерской Брусникина.

3 марта дважды состоится спектакль-концерт «Хорошо, что я такой», основу которого составили детские стихотворения и проза Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур.

6 и 7 марта в Творческой котельной представят спектакль-концерт Елены Маховой «БродскийМаяковскийБлок». Четыре разноплановых артиста исполнят «Скифы» и «Двенадцать» Блока, «Послушайте!» и отрывок из поэмы «Человек» Маяковского, стихотворения Бродского, посвященные Марине Басмановой, а также другие произведения поэтов.

Завершатся гастроли интерактивным спектаклем Юрия Макеева «Семейная пекарня» для детей от 8 лет и их родителей, который состоится 9 и 10 марта. Резидент «Практики» «Театр Вкуса» пригласит гостей во французскую пекарню к мсье Жан Жюль Жаку и его семье. Зрители, которым улыбнется удача, смогут выйти на сцену и сыграть в спектакле наравне с актерами.

По словам гендиректора компании «Афиша» Ильи Альтшулера, театр «Практика» смог занять особое место в культурной жизни Москвы благодаря своему дерзкому и экспериментальному подходу.

«Публика Петербурга знает толк в хороших спектаклях, но мы уверены, что «Практика» найдет, чем их удивить», — заявил он.