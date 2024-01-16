Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена актера Ильина призвала «не поднимать бучу» на фоне новостей о раке

Супруга Владимира Ильина Пыльнова заявила, что актеру удалили тромб

close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Супруга актера Владимира Ильина Зоя Пыльнова призналась в беседе с «Пятым каналом», что артист чувствует себя нормально после удаления тромба.

«Долго не разрешали ходить, потому что шрам был, а так все нормально. Все нормально. Не поднимайте бучу», — заявила женщина, пояснив, что сейчас Ильин уже ходит.

В то же время, отмечает издание, Пыльнова не стала опровергать либо подтверждать информацию о раке актера.

15 января Telegram-канал Shot сообщал, что у актера Владимира Ильина наметилась положительная динамика в лечении от рака. Как рассказал источник издания, 76-летний артист, игравший в фильмах «Утомленные солнцем», «Авария — дочь мента» и других, лечится от рака предстательной железы и регулярно проходит лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии.

Владимир Ильин — народный артист России. В 2017 году получил приз кинофестиваля стран БРИКС и премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Время первых».

Ранее певица Мари Краймбрери рассказала о пережитой депрессии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами