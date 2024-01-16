Жена актера Ильина призвала «не поднимать бучу» на фоне новостей о раке

Супруга актера Владимира Ильина Зоя Пыльнова призналась в беседе с «Пятым каналом», что артист чувствует себя нормально после удаления тромба.

«Долго не разрешали ходить, потому что шрам был, а так все нормально. Все нормально. Не поднимайте бучу», — заявила женщина, пояснив, что сейчас Ильин уже ходит.

В то же время, отмечает издание, Пыльнова не стала опровергать либо подтверждать информацию о раке актера.

15 января Telegram-канал Shot сообщал, что у актера Владимира Ильина наметилась положительная динамика в лечении от рака. Как рассказал источник издания, 76-летний артист, игравший в фильмах «Утомленные солнцем», «Авария — дочь мента» и других, лечится от рака предстательной железы и регулярно проходит лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии.

Владимир Ильин — народный артист России. В 2017 году получил приз кинофестиваля стран БРИКС и премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Время первых».

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