Кудрявцева объяснила, зачем написала пост о разводе с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева написала в Telegram-канале, что сделала «намеренный» пост для того, чтобы спасти человека.

Ведущая «Секрета на миллион» не уточнила, какую именно публикацию она имела в виду. Однако kp.ru предполагает, что речь идет о той записи, в которой Кудрявцева рассказала о разводе с мужем, намекнув на его алкогольную зависимость.

До этого телеведущая сетовала в своем Teleram-канале, что люди стали «озлобленные». Она пожелала подписчикам стать счастливыми, так как «счастливый человек априори не может быть злым».

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Телеведущая назвала злом алкоголь.

Позднее телеведущая ответила в Telegram-канале на критику хейтеров после ее расставания с мужем. Она заявила, что ее никто не учил, «как надо» жить, поэтому она «гребет, как может». Кудрявцева отметила, что не будет спорить с негативом в свой адрес. Звезда подчеркнула, что ее часто называют «тупой, страшной, перекроенной, переделанной и престарелой калошей», которой «все пугаются».

Ранее стало известно, сколько миллионов потеряла Лолита из-за «голой» вечеринки.