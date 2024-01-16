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Состоялась американская премьера фильма «Вызов»

Американская премьера фильма «Вызов» состоялась в посольстве России в Вашингтоне

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Российское посольство в США провело премьеру космической драмы «Вызов» режиссера Клима Шипенко, часть съемок которой была сделана на борту Международной космической станции (МКС). Об этом пишет ТАСС.

Показ фильма состоялся в понедельник в киноклубе дипмиссии, который был организован при поддержке Первого канала и его генерального директора Константина Эрнста.
На премьеру пришли десятки зрителей, включая российских и иностранных граждан, представителей дипломатического корпуса и экспертного сообщества.

Гостям был организован прием в фойе киноклуба, а фильм был показан с субтитрами на английском языке. Зрители, как пишет ТАСС, овациями встретили картину.

Посол РФ в США Анатолий Антонов также присутствовал на мероприятии.

До этого актриса Юлия Пересильд назвала испытанием подготовку к съемкам фильма «Вызов», снятого в космосе. Она отметила, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордвина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

Перед тренировками Пересильд проходила медицинское обследование — гастроскопию, МРТ.

Ранее актриса Юлия Снигирь рассказала, как про нее шутит ее муж Евгений Цыганов.

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