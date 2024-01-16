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Рэпер Vacio вышел из спецприемника

Shot: рэпер Vacio вышел из спецприемника в Москве, где он отсидел 25 суток

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Московский городской суд

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) вышел из спецприемника в Москве, где он отсидел в общей сложности 25 суток. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На выходе артиста встретили друзья. На вопросы журналистов рэпер не ответил.

Vacio стал одним из самых заметных участников вечеринки Анастасии Ивлеевой благодарю костюму из одного носка. Он был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Рэперу дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тыс. рублей.

6 января Vacio снова был арестован на 10 суток. Позже стало известно, что рэпер пойдет на срочную службу в армию весной 2024 года.

15 января адвокат артиста Роман Попов рассказал «Газете.Ru», что Vacio предложил певцу SHAMAN отслужить в армии России. Представитель певца Антон Коробков-Землянский в разговоре в свою очередь порадовался, что Vacio бросил перчатку, а не носок.

Ранее сообщалось, что солист группы «Щенки» выступил на концерте в одном носке.

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