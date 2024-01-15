Рэпер Vacio «бросил перчатку» певцу SHAMAN и предложил ему пойти в армию

Рэпер Vacio, один из гостей «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, предложил певцу SHAMAN отслужить в армии России. Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Роман Попов. По мнению Vacio, таким образом SHAMAN сможет доказать делом, что любит свою страну.

«Король рэпа Vacio бросает перчатку по певцу SHAMAN, он не служил в армии. Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах РФ. Ему 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если Vacio будет служить, почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину. Такой же гражданин, как Vacio, пусть послужит», — сказал он.

Представитель певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский в разговоре с «Газетой.Ru» порадовался, что Vacio бросил перчатку, а не носок.

«Артист в данный момент дает сольный концерт в Волгограде. А что касается названного вами персонажа — хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», — сказал Коробков-Землянский.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в «Мутаборе» 21 декабря. В ней приняли участие Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие звезды. Многие из них, столкнувшись с критикой чиновников и отменами концертов после появления на вечеринке, были вынуждены принести публичные извинения за участие в мероприятии.

Рэпер Vacio, ставший одним из самых заметных участников вечеринки благодарю костюму из одного носка, был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тыс. рублей. 6 января Vacio снова был арестован на 10 суток. Позже Life со ссылкой на Shot сообщил, что рэпер пойдет на срочную службу весной 2024 года.

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