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Звезда «Битвы экстрасенсов» станет героем в шоу формата «Холостяка»

Участник «Битвы экстрасенсов» Гецати стал героем шоу «Невеста. Экстра любовь»

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ТНТ

Участник «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати стал главным героем проекта «Невеста. Экстра любовь». Об этом сообщил телеканал ТНТ.

Шоу похоже по формату на передачу «Холостяк». В нем Гецати будет искать невесту. 26 девушек будут бороться за сердце экстрасенса. Уже после первой встречи медиум выберет 16 претенденток, среди которых и будет искать свою вторую половину. Съемки проходили в Марокко.

Константин Гецати — победитель 18-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов». Он рассказывал, что является потомком аланских магов. Медиум родился в семье экономиста и хирурга, рос на Чукотке. Его родной поселок назывался Отрожный. Затем он с семьей переехал в село Угольные Копи.

В 2011 году Гецати закончил Северо-Осетинскую медицинскую академию. После он отучился в аспирантуре на базе НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина. Экстрасенс является практикующим урологом и андрологом. Он рассказывал, что не намерен прекращать работать в медицине после «Битвы экстрасенсов».

Гецати также участвовал в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» и «Школа экстрасенсов».

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