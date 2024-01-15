Прохор Шаляпин заступился за Волочкову после скандального видео

Певец Прохор Шаляпин поддержал в беседе с «Пятым каналом» балерину Анастасию Волочкову после слива скандального видео.

Шаляпин отметил, что ролик был опубликован третьим лицом, а не самой Волочковой. Более того, по словам артиста, видео снято в доме балерины, а не в общественном месте. Певец уверен, что артистка может делать все что угодно у себя в особняке.

«Дайте все-таки отличать публичные моменты от личных. Мы живем в законодательной стране с законом и порядками. Каждый из нас не святой. Да, действительно, кто-то из нас может выпить, дома расслабиться и вести себя непотребно. Но извините, Настя это не делала специально на показ публике», — заявил исполнитель.

Шаляпин отметил, что по фигуре Волочковой видно, что ролику уже около года. Он заявил, что сейчас балерина намного худее, чем на кадрах. Артист считает, что нужно привлекать к ответственности не танцовщицу, а человека, который слил видео в сеть.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Ранее Бородина назвала Волочкову глубоко больной на фоне скандала.