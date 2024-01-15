Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин заступился за Волочкову после скандального видео

Певец Шаляпин заявил, что Волочкова не виновата в сливе скандального видео

close
100%
Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин поддержал в беседе с «Пятым каналом» балерину Анастасию Волочкову после слива скандального видео.

Шаляпин отметил, что ролик был опубликован третьим лицом, а не самой Волочковой. Более того, по словам артиста, видео снято в доме балерины, а не в общественном месте. Певец уверен, что артистка может делать все что угодно у себя в особняке.

«Дайте все-таки отличать публичные моменты от личных. Мы живем в законодательной стране с законом и порядками. Каждый из нас не святой. Да, действительно, кто-то из нас может выпить, дома расслабиться и вести себя непотребно. Но извините, Настя это не делала специально на показ публике», — заявил исполнитель.

Шаляпин отметил, что по фигуре Волочковой видно, что ролику уже около года. Он заявил, что сейчас балерина намного худее, чем на кадрах. Артист считает, что нужно привлекать к ответственности не танцовщицу, а человека, который слил видео в сеть.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Ранее Бородина назвала Волочкову глубоко больной на фоне скандала.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами