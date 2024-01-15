Долг Елены Блиновской вырос на 9 млн рублей

Задолженность блогерши Елены Блиновской выросла на 9 миллионов рублей за последние 18 дней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, текущий долг Блиновской составляет 1,418 млрд рублей. Как заявляет Telegram-канал, ежедневно к задолженности блогерши прибавляется 500 тысяч рублей пеней.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

26 декабря Блиновская подала иск против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по городу Москве с требованием признать решения и действия службы незаконными. Она потребовала снизить долг за неуплату налогов на 60%. Предварительное заседание назначено на 6 февраля 2024 года.

30 декабря Блиновской отказались снимать арест на банковские счета на фоне иска к ФНС.

Ранее Лерчек и ее супруг выплатили 504 млн рублей долгов.