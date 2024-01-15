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Стало известно, сколько миллионов потеряла Лолита из-за «голой» вечеринки

Продюсер Дворцов: Лолита потеряла более 7 млн рублей из-за вечеринки Ивлеевой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Пьера Нарцисса Сергей Дворцов заявил в беседе с mk.ru, что певица Лолита Милявская потеряла более семи миллионов рублей из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.

Дворцов уточнил, что артистка могла получить эти деньги с отмененных концертов. Он назвал ситуацию «ужасной» как для Милявской, так и ее коллектива.

«Но Лолита оптимистка: сейчас она занимается домашними делами — нашла, наконец, время для этого. Кроме того, наконец, появилось время на отдых и сон. Надеюсь, что скоро все наладится, и она вновь поедет по нашей стране с концертной программой», — рассказал продюсер.

21 декабря 2023 года Лолита приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». После скандала отменили ее выступление на мероприятии Зимнее Show в Московской области, номер пропал из новогоднего эфира телеканала «Краснодар».

12 января Telegram-канал Mash сообщил, что запланированный на 27 марта концерт Лолиты в Омске отменили после требований местной казацкой общины. Сама исполнительница позднее призналась, что была готова к отмене своих выступлений на фоне скандала.

Ранее Лолита рассказала, на что будет жить в случае отмены всех ее концертов.

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