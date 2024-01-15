Семенович ответила на слухи о серьезной травме после падения на льду

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своем самочувствии после падения на льду.

Семенович опровергла информацию, что получила серьезную травму на льду. Она заявила, что «жива-здорова». Артистка рассказала, что у нее болит шея и колено.

«Все пишут: «Как у тебя болит колено? Ты же на спину упала». Да, я упала на спину, но я подвернула ногу и потянула связку. Слава богу, нет никакого разрыва, ничего, все хорошо. Просто немножко похромаю пару дней, а так все пройдет», — поделилась певица.

14 января Семенович сообщила, что упала на льду во время мастер-класса по фигурному катанию. Звезда призналась, что давно не стояла на коньках.

«Очень сильно упала. У меня такое ощущение, что моя старая травма мениска, из-за которой я завершила карьеру, опять начала шалить. Сейчас поеду к доктору и проверюсь», — рассказала певица.

До музыкальной карьеры Семенович занималась фигурным катанием. Она является мастером спорта России международного класса. В 2001-м артистка получила серьезную травму колена, после которой покинула профессиональный спорт.

Ранее Семенович заявила, что могла встречаться с Басковым.