Экс-министр труда увидел связь между фильмом «Холоп» и «голой» вечеринкой Ивлеевой

Фильм «Холоп-2» собирает рекордные суммы в российском прокате. Его популярность и резонанс скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой имеют общие корни и говорят о расслоении общества, считает бывший министр труда, экономист Сергей Калашников. В стране растет напряженность, а жителей раздражает то, что когда-то считалось нормой, заявил он в интервью НСН.

Напомним, фильм режиссера Клима Шипенко рассказывает о перевоспитании детей из богатых семей, в прокате он собрал уже более 3,1 млрд рублей.

«Весь этот хайп вокруг голой вечеринки, и успех «Холопа-2» — это сигналы того, что в обществе социальная напряженность. То, что 20 лет назад было приемлемо, сейчас уже вызывает раздражение, — заявил Калашников. — Пропасть достаточно велика, общество расслаивается настолько, что, по сути, становится кастовым».

Экс-министр также добавил, что сложившуюся ситуацию отличает возможность переходить из одной «касты» в другу. При этом он подчеркнул, что если уехать из Москвы всего на 100 км, то можно увидеть другой мир со своим менталитетом и ценностями.

Напомним, кинокритики объясняют успех фильма «Холоп-2» отсутствием конкуренции в кинотеатрах. Так, кинокритик Давид Шнейдеров подчеркнул, что перед запуском фильма остальные картины сняли с проката.

Ранее рэпер обвинил экс-солистку «Блестящих» в скандале вокруг «голой» вечеринки.