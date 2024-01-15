Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко рассказали, как построить счастливую семейную жизнь

Для построения счастливой совместной жизни не так важно совпадение интересов, вкусов и увлечений, однако, если какие-то из параметров совпадают, «это здорово». Об этом в интервью WomanHit.ru рассказали режиссер Сергей Гинзбург и его жена, актриса Ольга Виниченко.

«Например, мы любим кататься на горных лыжах и на коньках. Раз в год обязательно ездим на горнолыжные курорты. Но если Оля в какой-то момент не хочет кататься, она спокойно посидит где-то, подождет меня. Мы можем вместе пойти на вечернюю прогулку, а могу и сказать: «Нет, я с тобой не пойду, потому что ты медленно ходишь». Вдвоем мы всегда идем, болтаем, а один я задаю такой темп, что не до разговоров. И это никого не напрягает», — поделился режиссер.

По мнению Виниченко, люди, которые живут вместе, должны сходиться в жизненных ценностях. Супруги добавили, что у них обоих схожие взгляды на мир.

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