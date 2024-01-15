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«Не жалею вообще»: Леонид Агутин о работе с детьми на «Голосе»

Певец Леонид Агутин признался, что критиковал детей на «Голосе» без поблажек

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Леонид Агутин, который был наставником в одном сезоне шоу «Голос.Дети», рассказал, что никогда не умел работать с юными артистами. Об этом он заявил в YouTube-шоу POPCAKE.

«Я вообще с детьми не умею работать. Я с детьми как со взрослыми. Не жалею их вообще. Конкретно говорю, что хорошо, что плохо. Это им тоже полезно, но после меня нужно кому-то детей погладить, успокоить как-то, посюсюкаться с ними», — рассказал Агутин.

По словам музыканта, он помнит активные споры вокруг шоу «Голос.Дети». Многие отмечали, что дети сильно расстраиваются, когда к ним не поворачиваются их любимые звезды. Агутин считает, что пришедшие на шоу юные артисты так или иначе решили связать свою жизнь со сценой. По мнению артиста, в процессе развития творческой карьеры им не раз придется получать отказ и испытывать чувство разочарования.

«Так что, если ты собрался на сцену, то надо с детства привыкать к оплеухам от судьбы. А если ты получил какие-то дивиденды от своих амбиций, значит, молодец, у тебя получилось!» — заявил Агутин.

Ранее кинокритик объяснил успех второй части «Холопа» в российском прокате.

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