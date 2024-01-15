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«Союзмультфильм» восстановит анимацию военных лет к 80-летию Победы

На «Союзмультфильме» восстановят 10 мультфильмов военных и послевоенных лет

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Союзмультфильм

Студия «Союзмультфильм» к 80-летию Победы в Великой отечественной войне восстановит для широкого показа 10 мультфильмов военных лет и послевоенного времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Список анимационных лент, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время, в настоящее время формируется, уточнили в пресс-службе. Сейчас специалисты устраняют технические дефекты кадров, возникшие от естественного устаревания пленки. После реставрации ленты покажут в кинотеатрах на спецпоказах.

«Благодаря современным технологическим возможностям мы вернули на широкий экран множество легендарных лент, среди которых такие безусловные шедевры, как «Щелкунчик», «Снежная королева», «Тайна третьей планеты», «Чиполлино», «Приключения Буратино» и другие. Благодаря регулярным кинопоказам по всей стране эти фильмы раскрываются перед поколениями зрителей новыми гранями», — рассказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Как отмечает историк анимации Павел Шведов, военный и послевоенный периоды в истории российской анимации существенно повлиял на ее формирование.

«Фильмы времен Великой Отечественной войны стали важным этапом в развитии нашей анимации, существенно повлияв на ее тональность и последующую исключительную гуманистическую направленность, и ярким свидетельством этого являются ленты послевоенных лет, среди которых множество шедевров и лауреатов национальных и международных фестивалей», — уточнил он.

Накануне «Союзмультфильм» обратился в СК России из-за прав на «Чебурашку» в США.

Ранее сообщалось, что в праздники россияне чаще стали ходить в театр и кино.

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