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Экс-солистка «Блестящих» ответила на обвинения рэпера Vacio: «Клевета и ложные показания»

Певица Орлова призналась, что не видела видео с голым Vacio

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова ответила на обвинения рэпера Vacio, заявившего, что она сняла на него компромат на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. «Газете.Ru» Орлова заявила, что не только не снимала кадры с носком, стянутым с гениталий артиста, но и не видела их. По словам певицы, Vacio также преувеличивает образ, в котором Орлова появилась на мероприятии.

«Спрятавшая лицо под никабом» — они явно преувеличивают мой «лук» на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И если кому-то станет легче, я так же, как и несколько человек, не избежала негативных последствий [от вечеринки]», — сказала Орлова.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что рэпер Vacio и его защита утверждают, что Ольга Орлова намеренно выискивала компромат на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». По словам артиста, именно Орлова могла снять и выложить в сеть видео, на котором с его гениталий стянули носок.

Защита Vacio также утверждает, что Орлова спрятала лицо под никабом, не попадала на фото и видео и смогла избежать ответственности.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в «Мутаборе» 21 декабря. В ней приняли участие Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие звезды. Многие из них, столкнувшись с критикой и отменами концертов после появления на вечеринке, были вынуждены принести публичные извинения за участие в мероприятии.

Рэпер Vacio, ставший одним из самых заметных участников вечеринки, был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тыс. рублей. 6 января Vacio снова был арестован на 10 суток.

Ранее стало известно, что рэпера Vacio заберут в армию весной.

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