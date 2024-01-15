Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лолита оценила предсказания гадалки и согласилась выйти замуж

Певица Лолита пошутила, что готова выйти замуж по предсказанию гадалки

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита в своем Telegram-канале опубликовала ответ блогеру Антону S, который разложил карты таро вместе со своей мамой, чтобы узнать будущее звезды.

«Приятель прислал видосик гадания на картах таро на мою особу. Я опубликую фрагменты, которые меня особенно впечатлили, но единственное, что хотелось бы сказать: гадание в этот раз так себе. <...> Ну неймется, обязательно это нужно пообсасывать. Обсасывайте дальше», — возмутилась Лолита.

Она опубликовала нарезки с видео, где блогер с мамой обсуждают певицу. В частности, Лолиту назвали уже непопулярной артисткой, которая «вышла в тираж». Также в видео прозвучали предположения, что Лолита в скором времени уедет из России и выйдет замуж.

Исполнительница призналась, что под венец пока не собирается, но была бы не против свадьбы, если найдется действительно подходящий кандидат. Лолита заверила, что не планирует покидать страну. Она также в шутку пообещала выслать блогеру 75€ за гадание, если действительно найдет себе суженого в ближайшее время.

Ранее Лолита призналась, что ожидала отмены своих концертов на фоне скандала.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами