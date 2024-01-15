Лолита оценила предсказания гадалки и согласилась выйти замуж

Певица Лолита в своем Telegram-канале опубликовала ответ блогеру Антону S, который разложил карты таро вместе со своей мамой, чтобы узнать будущее звезды.

«Приятель прислал видосик гадания на картах таро на мою особу. Я опубликую фрагменты, которые меня особенно впечатлили, но единственное, что хотелось бы сказать: гадание в этот раз так себе. <...> Ну неймется, обязательно это нужно пообсасывать. Обсасывайте дальше», — возмутилась Лолита.

Она опубликовала нарезки с видео, где блогер с мамой обсуждают певицу. В частности, Лолиту назвали уже непопулярной артисткой, которая «вышла в тираж». Также в видео прозвучали предположения, что Лолита в скором времени уедет из России и выйдет замуж.

Исполнительница призналась, что под венец пока не собирается, но была бы не против свадьбы, если найдется действительно подходящий кандидат. Лолита заверила, что не планирует покидать страну. Она также в шутку пообещала выслать блогеру 75€ за гадание, если действительно найдет себе суженого в ближайшее время.

Ранее Лолита призналась, что ожидала отмены своих концертов на фоне скандала.