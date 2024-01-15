Волочкова больше не дружит с Джигурдой после видео, на котором он снял с нее штаны

Пользователей сети возмутило видео, на котором Никита Джигурда во время танца сорвал с Анастасии Волочковой штаны и приник к низу ее живота. Сама балерина заявила «Газете.Ru», что за этот поступок должен извиняться Джигурда, поскольку он «устроил хайп вокруг ее имени».

«Я на Мальдивах сейчас отдыхаю. И эта провокация, которую устроил Никита Джигурда, пусть остается на его совести. Вы говорите, что я должна извиниться? Мои золотые, а вы ничего не перепутали, никакие берега? Вы просто хотели меня все видеть на этой «голой» вечеринке, я не должна была быть там, не хотела туда идти, меня приглашали, естественно. Но мне есть чем заниматься, помимо «голых» вечеринок. Я готовила и готовлю свое новое шоу, оно уже создано. Извиняться должна не я за то, что я делаю у себя дома, а не где-то на вечеринке, в каком-то баре, приглашая друзей», — заявила Волочкова.

Артистка заявила, что то, что происходит у нее дома, никого не должно касаться.

«Мой дом — моя крепость. Извиниться должен передо мной вот этот совершенно конченный человек, для меня уже настолько упавший на дно, с которого он не поднимется, — это Никита Джигурда, который был принимаем в нашем доме как добрый друг и который все время устраивает какой-то хайп вокруг моего имени», — сказала она.

Волочкова отметила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию, и она больше никогда не сможет «назвать его другом». Балерина добавила, что расстроилась из-за предательства, которого не ожидала.

«Я вчера разговаривала с Мариной Анисиной, его женой. Они уверяли, что не они выкладывали видео. Но то, что Никита Джигурда выложил видео из моего дома, сняв с меня, извините, штаны, — так это, во-первых, его была просто, значит, подстава, изначально задуманная, которую он подготовил. Но я-то причем здесь? Я в своем доме. Добрые люди, вы там бухаете голимую водку, а я пью дорогое просекко. Ну выпили мы просекко, и что? И что вы хотите мне сказать? Еще какие-то меры по отношению ко мне? Меры вы собираетесь там принимать. Да вы свои меры-то примите, господи. Что вы в своих домах там делаете, посмотрите. А если какой-то нашелся человек, которого я не назову больше другом никогда, то извините, пожалуйста, но это не моя проблема. Это проблема человека, у которого нет совести. Я вчера очень сильно расстроилась, конечно, я плакала. Мне искренне жаль, что со мной так люди поступают. Я не ожидала это от человека, с которым я дружу 20 лет», — подчеркнула она.

Накануне в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После публикации некоторые пользователи сравнили видео с кадрами с «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, участников которой стали критиковать, вырезать из эфиров и штрафовать.

Ранее Волочкова активно отвечала хейтерам, что ее финансовые возможности позволяют ей наслаждаться роскошными путешествиями, в то время как комментаторы живут исключительно в трущобах.