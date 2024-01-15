Рэпер Vacio обвинил экс-солистку «Блестящих» в скандале вокруг «голой» вечеринки

Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) обвинил экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову в скандале вокруг «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Васильев, сейчас отбывающий второй административный арест, и его адвокат заявили, что Орлова специально снимала компромат на звезд в московском клубе «Мутабор», где проходила вечеринка.

По их словам, Орлова спрятала лицо под никабом, сняла и выложила в сеть видео, на котором с Васильева, пришедшего на вечеринку в одном носке на гениталиях, стягивают этот предмет одежды. При этом сама Орлова не попала на фото и видео.

Адвокат указал на то, что сам Васильев не снимал это видео, поскольку находился в кадре, и не публиковал его, потому что не имел к нему доступа.

По данным канала, телефон рэпера действительно проверяли на предмет нарушающего закон контента, однако но ничего компрометирующего не нашли. Адвокат Васильева намерен ходатайствовать о проведении дополнительной экспертизы.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» 21 декабря, в ней приняли участие Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Дима Билан и другие звезды. Многие из них, столкнувшись с критикой и отменами концертов после появления на вечеринке, были вынуждены принести публичные извинения за участие в мероприятии.

Суд в Москве закрыл «Мутабор» на 90 суток. Компанию, владеющую заведением, признали виновной в нарушении санитарных норм: по заявлению судьи, на вечеринке присутствовал больной инфекционным заболеванием.

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