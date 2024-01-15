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«Фальшь»: Поплавская усомнилась в искренности извинившихся за «голую» вечеринку

Актриса Поплавская заявила, что не верит в извинения Киркорова и Лолиты

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская усомнилась в искренности извинившихся за участие в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой звезд — Филиппа Киркорова, Димы Билана, Лолиты Милявской, Ксении Собчак и других. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она не верит, что звезды помогают пострадавшим от обстрелов в Белгороде от чистого сердца.

«Вся голая вечеринка неожиданно стала такая патриотичная, эмпатичная, детолюбивая и сердобольная! Собчак, Лолита, Киркоров, другие звезды срочно бросились помогать белгородцам. Такая благотворительность с пеной у рта…» — написала она.

По мнению 56-летней Поплавской, звезды спасают репутацию перед своими «покровителями».

«Молодец, пожертвовал, помог — давай дальше свои концерты. И телеэфиры, так уж и быть, разрешим! Вот и вся добросердечность. До следующей голой вечеринки. Фальшь во всем», — заключила она.

21 декабря 2023 года состоялась так называемая «голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Звезды, пришедшие на вечеринку в прозрачных откровенных нарядах, столкнулись после этого с осуждением в социальных сетях, их концерты в разных городах страны стали отменять, а саму Ивлееву оштрафовали.

Накануне запланированный на 27 марта концерт Лолиты в Омске отменили после требований местной казацкой общины. Сама исполнительница позднее призналась, что была готова к отмене своих концертов на фоне скандала.

Ранее сообщалось, что Верку Сердючку оштрафовали в Эмиратах.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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