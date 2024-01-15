Ушел из жизни актер Адылбек Атыхаев

Актер Адылбек Атыхаев ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщила студия Bazelevs в Telegram-канале.

В сообщении студии указано, что актер умер 12 января. Пресс-служба Bazelevs выразила соболезнования родным и близким Атыхаева. Отмечается, что Атыхаев работал в Bazelevs более 20 лет.

Атыхаев снимался во второй, третьей и пятой частях фильма «Елки».

14 января сообщалось, что российский актер и каскадер Александр Захаренков скончался на 39-м году жизни.

12 января в Лондоне после долгой болезни скончался основатель Московской биеннале современного искусства, искусствовед Иосиф Бакштейн.

11 января стало известно, что народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни.

Ранее сценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни.