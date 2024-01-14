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Сергей Маковецкий вспомнил, как отказался сбегать от жены в Италию

Актер Маковецкий заявил, что поклонница предлагала ему сбежать вместе в Италию

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Сергей Маковецкий признался в программе «Однажды», что к нему приставала молодая поклонница.

По словам Маковецкого, фанатка задарила его цветами и попросила довести до метро. Там, как заявил артист, она показала ему фото своего дома в Италии и предложила уехать вместе с ней.

«Если бы я был хамом, мог бы воспользоваться наивной молодостью», — отметил актер.

Маковецкий отказался от предложения поклонницы. Артист попытался убедить ее в том, что она влюблена не в него, а в образы, созданные им на экране.

«Я сказал: «Девочка, ты любишь не меня, а моих персонажей. Я и персонажи — это разные вещи, со мной может справиться только моя Елена», — поделился артист. Маковецкий добавил, что отказ сильно обидел девушку.

Маковецкий женился на своей возлюбленной Елене в 1983 году. За свой брак они так и не завели общих детей. У супруги актера есть сын Денис от предыдущего брака и двое внуков.

В мае 2023 года Маковецкий рассказал, как в 2013 году чуть не подрался с депутатами в аэропорту.

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