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Александр Буйнов мечтает о поцелуе с Пугачевой

Певец Александр Буйнов признался, что хочет поцеловать Пугачеву

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Телеканал «НТВ»

Певец Александр Буйнов признался в беседе с Prozvezd, что дружит с артисткой Аллой Пугачевой уже 50 лет.

Буйнов отметил, что все эти полвека мечтает о поцелуе с Пугачевой. Он назвал артистку «самой яркой звездой Вселенной». Певец уточнил, что воспринимает Примадонну как близкую родственницу и в последние годы звал ее «сестренка». По словам Буйнова, Пугачева называла его «братик».

«Больше всего на свете все эти пятьдесят лет я мечтал лишь об одном — как-нибудь ее поцеловать! Или удостоиться ее поцелуя. Нет, в щечку, разумеется, было. Я не о том… Ну впрочем, может быть, когда-нибудь мне повезет – и если не я ее, то Пугачева одарит меня настоящим поцелуем!» — поделился артист.

Буйнов также заявил, что влюблен в Пугачеву. Однако он давно понял, что ему «ничего не светит», так как всю свою жизнь Примадонна была несвободна. По мнению певца, один муж артистки «достойнее и круче» другого.

Буйнов уточнил, что сейчас редко общается с Пугачевой. По словам певца, их общение сошло на нет после начала СВО.

«Пока идет спецоперация, Пугачева не планирует возвращаться в Россию. Да, она прилетала в конце ушедшего года, но меньше чем на сутки, сделала все свои дела — и уехала. Никого из ближайшего окружения не повидала! Нам, самым верным друзьям, даже не подала никакого знака, что приедет!» — рассказал певец.

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