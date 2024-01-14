Телеведущая Светлана Курицына сообщила об уменьшении груди

Телеведущая Светлана Курицына сообщила в беседе с mk.ru, что уменьшила себе грудь.

Курицына объяснила, что от природы у нее был шестой размер груди. Из-за больших форм у телеведущей появились проблемы с позвоночником. По словам звезды, у нее очень сильно болела спина.

«Причем с каждым годом болевые ощущения только усиливались. Мне многие советовали решить проблему хирургическим путем, но я боялась отрезать свой бюст. В конце прошлого года у меня начались проблемы с позвоночником. Тогда я решила, что медлить нельзя», — поделилась телеведущая.

На данный момент Курицына проходит реабилитацию. По словам телеведущей, она довольна результатом, однако не хочет «забегать вперед». Звезда тщательно выполняет рекомендации врачей.

«Правда, какой у меня теперь размер, до сих пор не знаю. Сейчас я хожу в специальном бандаже. Но просила хирурга, чтобы оставил мне не больше третьего», — рассказала артистка.

Светлана Курицына известна как «Света из Иванова» из видеоролика, снятого в декабре 2011 года журналистом Евгением Гладиным. В 2012-м она стала ведущей программы «Луч Света» на НТВ.

Ранее дочь Пригожина раскрыла стоимость своей пластики.