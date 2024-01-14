Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Телеведущая Светлана Курицына сообщила об уменьшении груди

Телеведущая Светлана Курицына уменьшила грудь

close
100%
Сергей Карпов/ТАСС

Телеведущая Светлана Курицына сообщила в беседе с mk.ru, что уменьшила себе грудь.

Курицына объяснила, что от природы у нее был шестой размер груди. Из-за больших форм у телеведущей появились проблемы с позвоночником. По словам звезды, у нее очень сильно болела спина.

«Причем с каждым годом болевые ощущения только усиливались. Мне многие советовали решить проблему хирургическим путем, но я боялась отрезать свой бюст. В конце прошлого года у меня начались проблемы с позвоночником. Тогда я решила, что медлить нельзя», — поделилась телеведущая.

На данный момент Курицына проходит реабилитацию. По словам телеведущей, она довольна результатом, однако не хочет «забегать вперед». Звезда тщательно выполняет рекомендации врачей.

«Правда, какой у меня теперь размер, до сих пор не знаю. Сейчас я хожу в специальном бандаже. Но просила хирурга, чтобы оставил мне не больше третьего», — рассказала артистка.

Светлана Курицына известна как «Света из Иванова» из видеоролика, снятого в декабре 2011 года журналистом Евгением Гладиным. В 2012-м она стала ведущей программы «Луч Света» на НТВ.

Ранее дочь Пригожина раскрыла стоимость своей пластики.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами