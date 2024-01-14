Дочь Юлии Пересильд рассказала о страхе звездной болезни

Актриса Анна Пересильд призналась в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что боится получить звездную болезнь.

Пересильд рассказала, что прорабатывала эту проблему с психологом. Она отметила, что сталкивалась с людьми, подверженными звездной болезни. По словам актрисы, такие личности ее пугали, так как вели себя неадекватно.

Пересильд также уточнила, что ей безразличны негативные комментарии в ее адрес. По мнению артистки, всегда будут люди, которые окажутся недовольны ее творчеством или поведением.

Анна Пересильд стала наиболее известна после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

21 декабря 2023 года вышел в сеть последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Крыжовников принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии. Он мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

В январе Анна Пересильд заявила, что «Слово пацана» должно закончится на одном сезоне. Однако в конце декабря Крыжовников намекнул, что шоураннеры «Слова пацана» обсуждают второй сезон проекта.

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