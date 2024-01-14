Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь Юлии Пересильд рассказала о страхе звездной болезни

Актриса Анна Пересильд ходила к психологу, чтобы не получить звездную болезнь

close
100%
Peopletalk/Алексей Родин, Денис Шумов

Актриса Анна Пересильд призналась в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что боится получить звездную болезнь.

Пересильд рассказала, что прорабатывала эту проблему с психологом. Она отметила, что сталкивалась с людьми, подверженными звездной болезни. По словам актрисы, такие личности ее пугали, так как вели себя неадекватно.

Пересильд также уточнила, что ей безразличны негативные комментарии в ее адрес. По мнению артистки, всегда будут люди, которые окажутся недовольны ее творчеством или поведением.

Анна Пересильд стала наиболее известна после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

21 декабря 2023 года вышел в сеть последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Крыжовников принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии. Он мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

В январе Анна Пересильд заявила, что «Слово пацана» должно закончится на одном сезоне. Однако в конце декабря Крыжовников намекнул, что шоураннеры «Слова пацана» обсуждают второй сезон проекта.

Ранее дочь Пригожина раскрыла стоимость своей пластики.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами