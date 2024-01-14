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Кудрявцева обратилась к хейтерам после расставания с мужем: «Гребу, как могу»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что не хочет спорить с недоброжелателями

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила в Telegram-канале на критику хейтеров после ее расставания с мужем.

Кудрявцева заявила, что ее никто не учил, «как надо» жить, поэтому она «гребет, как может». Звезда отметила, что ее часто называют «тупой, страшной, перекроенной, переделанной и престарелой калошей», которой «все пугаются». Телеведущая заявила, что не будет спорить с негативом в свой адрес.

«Пусть будет так. Главное, чтоб вы были счастливы от этого факта. Ну хоть чуть-чуть…» — заявила звезда.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Телеведущая назвала злом алкоголь. Одним из первых ее поддержал близкий друг, журналист Отар Кушанашвили. Он призвал Кудрявцеву «держаться» в непростой для нее период.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

Ранее певица Татьяна Иванова заявила, что Кудрявцева не останется одна после развода.

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