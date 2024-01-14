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Алексей Глызин рассказал о проблемах со здоровьем

Певец Алексей Глызин заявил, что у него есть проблемы с почками

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alexey.glyzin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Алексей Глызин признался в шоу «Секрет на миллион», что у него есть проблемы со здоровьем.

Глызин рассказал, что с армейских времен застудил почки. Артист вспомнил, как на многих его концертах работала бригада скорой помощи. По словам певца, его тошнило из-за сильной боли. Он назвал ситуацию ужасной.

«У меня выходили камни, это неприятно. Женщинам в этом смысле немного проще, у них анатомия другая, а вот мужчинам неприятно, выходит через канал», — поделился артист.

Глызин отметил, что начал заниматься своим здоровьем. После этого его самочувствие улучшилось.

Алексей Глызин начал свою карьеру в 1970-х в ВИА «Добры молодцы». Он выступал в различных коллективах, но в 1988 году начал сольную карьеру. В 2006-м певец удостоился звания заслуженного артиста России, в 2017-м получил премию «Шансон года».

В январе Глызин также признался, что ест один или два раза в день. Помимо этого, он занимается спортом и ходит в баню, чтобы поддерживать фигуру. Певец также не пьет пива и соблюдает здоровый образ жизни.

Ранее Бикович рассказал, каково было сниматься в фильме с бывшей девушкой.

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