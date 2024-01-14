27-летний Влад А4 и блогерша Юлия Годунова узнали пол будущего ребенка

Блогерша Юлия Годунова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик с гендер-пати, на которой узнала пол будущего ребенка от своего избранника Влада A4.

«Я с самого начала чувствовала ее, у нас было куча идей как назвать дочку и при этом ноль идей, как назвать мальчика. Было смешно, что за день до праздника Влад сказал: «Ну что, завтра узнаем, что у нас будет дочка», — подписала девушка.

Мероприятие посетили рэпер Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой и другие звезды. Главным событием вечеринки стал момент, когда Годунова вместе с Владом Бугамой нажали на красную кнопку, а за их спинами появился розовый пар, намекающий на пол будущего ребенка.

9 января стало известно, что Влад А4, известный также как Влад Бумага, и блогерша Юлия Годунова ждут ребенка. Девушка рассекретила свою беременность серией фотографий в Instagram. В комментариях пару поздравили с пополнением многие российские селебрити, в том числе супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, певицы Клава Кока и Люся Чеботина и др.

Влад Бумага является одним из самых популярных русскоязычных блогеров. Парень делает развлекательные видео разных форматов — челленджи, фокусы, обзоры игр и приколы. В феврале 2020 года блогер стал гостем передачи «Вечерний Ургант».

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