Экс-солистка «Комбинации» о разводе Кудрявцевой: «Найдет нового»

Бывшая вокалистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова прокомментировала новость о разводе телеведущей Леры Кудявцевой. Ее слова передает «Пятый канал».

«Да на здоровье. Найдет нового! А чего я должна жалеть-то? У нее все хорошо: здоровая, красивая, молодая, успешная», — призналась певица.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки. У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

Позднее стало известно, что Кудрявцева вместе с Вадимом Такменевым провела дискотеку «Суперстар» после новостей о разрыве с супругом.

Ранее сообщалось, Асмус и Харламов встретились ради дня рождения дочери.