Победитель «Суперстара» припомнил, как его сравняли с землей на шоу

Певец Алексей Глызин признался в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что обижен на телеведущую из-за ее слов на шоу «Суперстар!».

«В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал — все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», — заявил исполнитель.

Кудрявцева, в свою очередь, объяснила Глызину, что не была категорична по отношению к нему как к певцу, однако она не считает его хорошим артистом. По словам телеведущей, Глызину не стоит играть на сцене, а лучше только петь.

31 декабря стало известно, что победителем четвертого сезона вокального телешоу «Суперстар» стал певец Алексей Глызин. В финальном выпуске голосование членов жюри решили сделать тайным, поэтому участники до конца программы не знали выставленные им баллы. В итоге первое место занял Глызин, второе место между собой поделили Игорь Наджиев и Феликс Царикати, а закрыл тройку лидеров Кай Метов.

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