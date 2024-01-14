Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Победитель «Суперстара» припомнил, как его сравняли с землей на шоу

Певец Алексей Глызин заявил об обиде на Леру Кудрявцеву из-за шоу «Суперстар!»

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Алексей Глызин признался в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что обижен на телеведущую из-за ее слов на шоу «Суперстар!».

«В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал — все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», — заявил исполнитель.

Кудрявцева, в свою очередь, объяснила Глызину, что не была категорична по отношению к нему как к певцу, однако она не считает его хорошим артистом. По словам телеведущей, Глызину не стоит играть на сцене, а лучше только петь.

31 декабря стало известно, что победителем четвертого сезона вокального телешоу «Суперстар» стал певец Алексей Глызин. В финальном выпуске голосование членов жюри решили сделать тайным, поэтому участники до конца программы не знали выставленные им баллы. В итоге первое место занял Глызин, второе место между собой поделили Игорь Наджиев и Феликс Царикати, а закрыл тройку лидеров Кай Метов.

Ранее сообщалось, что Сергей Рогожин назвал дом Киркорова «воплощением пошлости».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами