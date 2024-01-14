Очередной концерт Лолиты в России не состоится после скандала

В Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 2 апреля 2024 года. Об этом сообщает издание Сиб.фм со ссылкой на ДК железнодорожников.

Причину, по которой выступление артистки не состоится, организаторы не уточнили. В то же время в Доме ученых СО РАН, где 31 марта запланирован другой концерт исполнительницы, признались, что концерт на их площадке пока не отменен. Организаторы подчеркнули, что не получали никаких распоряжений об отмене.

Издание NGS.ru отмечает, что на концерт Лолиты в Новосибирске был солд-аут. В конце декабря зрители раскупили уже все билеты на выступление артистки, посвященное ее 60-летию.

21 декабря Лолита приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». После скандала отменили ее выступление на мероприятии Зимнее Show в Московской области, номер пропал из новогоднего эфира телеканала «Краснодар».

Затем Telegram-канал Mash сообщал, что запланированный на 27 марта концерт Лолиты в Омске отменили после требований местной казацкой общины. Сама исполнительница позднее призналась, что была готова к отмене своих концертов на фоне скандала.

Ранее сообщалось, что Галкина и Сердючку оштрафовали в Эмиратах.