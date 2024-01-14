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Племянник Майкла Джексона сыграет поп-звезду в байопике о певце

Документальный фильм о певце Майкле Джексоне выйдет в апреле 2025 года

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AP

Режиссер Антуан Фукуа («Меня зовут Мохаммед Али») снимет байопик о поп-певце Майкле Джексоне, премьера которого запланирована на 18 апреля 2025 года. Об этом сообщает Variety.

Племянник звезды Джаафар Джексон исполнит в предстоящей картине главную роль. Фильм получал название «Майкл». Он расскажет о триумфах и трагедиях короля поп-музыки, представит «честный портрет блестящего, но сложного человека». Продюсером байопика выступил Грэм Кинг, получивший премию «Оскар» за фильм «Отступники» и номинированный за «Богемскую рапсодию». Создатель «Гладиатора» Джон Логан напишет сценарий к фильму.

Variety подчеркивает, что продюсировать фильм также будут душеприказчики Джексона Джон Бранка и Джон Макклейн. Издание предполагает, что их участие может повлиять на то, как в фильме будут показаны события, связанные с обвинениями певца в сексуальном насилии над детьми. Сам артист на протяжении всей жизни отстаивал свою невиновность, и в 2003 году суд признал его невиновным.

Дистрибуцией «Майкла» на внутреннем рынке займется компания Lionsgate, а в мире — Universal. Съемки планируют начать 22 января.

Ранее сообщалось, что Paramount приступила к производству «Топ Гана 3» с Томом Крузом.

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