Леонтьев выступил в Дубае впервые после болезни

Певец Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

В ноябре директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что артист может возобновить свою карьеру в 2024 году. Он назвал нынешний год юбилейным для исполнителя, в марте ему исполняется 75 лет. По словам Чигирева, у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

До этого сообщалось, что Леонтьев взял паузу на три года из-за тяжелого воспаления легких.

«Правда, в ковидное время Валера перенес тяжелое воспаление легких. Поэтому Валерий Леонтьев если не ушел, то как-то «отлучился из большого секса», — заявлял композитор Александр Бениш.

По его мнению, певец особо не переживает из-за своей длительной паузы, так как знает, что публика примет его в любом случае.

Ранее сообщалось, что Юрий Шевчук начал зарубежные гастроли ДДТ с концерта в Болгарии.