Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Леонтьев выступил в Дубае впервые после болезни

КП: певец Валерий Леонтьев вернулся на сцену впервые с 2020 года

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Певец Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

В ноябре директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что артист может возобновить свою карьеру в 2024 году. Он назвал нынешний год юбилейным для исполнителя, в марте ему исполняется 75 лет. По словам Чигирева, у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

До этого сообщалось, что Леонтьев взял паузу на три года из-за тяжелого воспаления легких.

«Правда, в ковидное время Валера перенес тяжелое воспаление легких. Поэтому Валерий Леонтьев если не ушел, то как-то «отлучился из большого секса», — заявлял композитор Александр Бениш.

По его мнению, певец особо не переживает из-за своей длительной паузы, так как знает, что публика примет его в любом случае.

Ранее сообщалось, что Юрий Шевчук начал зарубежные гастроли ДДТ с концерта в Болгарии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами