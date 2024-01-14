Бывшую возлюбленную Андрея Макаревича* госпитализировали в Москве

Экс-возлюбленную лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Анну Рождественскую госпитализировали с нарушением речи и поражением головного мозга в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, изначально дочь Рождественской и Макаревича Анна-младшая вызвала врачей к матери после того, как у женщины начались проблемы с речью и помутнение сознания. Она также не могла встать с постели. Тогда Рождественскую отвезли в неврологическое отделение одной из московских клиник, а затем медики диагностировали журналистке дисметаболическую энцефалопатию и нарушение речи. Женщина провела в больнице несколько дней, после чего ее выписали. Сейчас Рождественскую снова госпитализировали в другую клинику.

Shot подчеркивает, что перед первой госпитализацией женщина обращалась к психиатру, который обнаружил у нее серотониновый синдром (повышенную активность центральной нервной системы). В 2023 году издание Voice сообщало, что Макаревич оплатил Рождественской лечение. Это произошло после того, как у женщины практически отказали ноги после приема лекарств, выписанных психиатром.

Отношения между Макаревичем и Рождественской начались в 1998 году и продлились два года. Затем журналистка забеременела от музыканта, но вскоре пара рассталась. Сейчас дочери Рождественской от Макаревича 23 года.

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