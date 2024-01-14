Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшую возлюбленную Андрея Макаревича* госпитализировали в Москве

Shot: журналистка Анна Рождественская госпитализирована с поражением мозга

close
100%
«SHOT» ' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Экс-возлюбленную лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Анну Рождественскую госпитализировали с нарушением речи и поражением головного мозга в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, изначально дочь Рождественской и Макаревича Анна-младшая вызвала врачей к матери после того, как у женщины начались проблемы с речью и помутнение сознания. Она также не могла встать с постели. Тогда Рождественскую отвезли в неврологическое отделение одной из московских клиник, а затем медики диагностировали журналистке дисметаболическую энцефалопатию и нарушение речи. Женщина провела в больнице несколько дней, после чего ее выписали. Сейчас Рождественскую снова госпитализировали в другую клинику.

Shot подчеркивает, что перед первой госпитализацией женщина обращалась к психиатру, который обнаружил у нее серотониновый синдром (повышенную активность центральной нервной системы). В 2023 году издание Voice сообщало, что Макаревич оплатил Рождественской лечение. Это произошло после того, как у женщины практически отказали ноги после приема лекарств, выписанных психиатром.

Отношения между Макаревичем и Рождественской начались в 1998 году и продлились два года. Затем журналистка забеременела от музыканта, но вскоре пара рассталась. Сейчас дочери Рождественской от Макаревича 23 года.

Ранее сообщалось, что звезда фильмов Гайдая обратилась к медикам из-за осложнений после коронавируса.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами