«Холоп» стал четвертым фильмом, собравшим 3 млрд рублей в России

Фильм Клима Шипенко «Холоп-2» собрал в российском прокате чуть больше 3 млрд рублей с учетом предпродаж. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Тем самым картина стала четвертым в истории отечественного проката фильмом, преодолевшим знаковый рубеж. Издание «Бюллетень кинопрокатчика» подчеркивает, что первому «Холопу» удалось достигнуть 3 млрд на 46 день проката, а сиквел собрал внушительную кассу уже на 30 день.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Съемки сиквела «Холопа» завершились летом 2023 года в Петербурге. Премьера «Холопа-2» состоялась 1 января 2024 года.

3 января сообщалось, что «Холоп-2» за первые выходные после релиза заработал на 24% больше, чем рекордсмен прошлого года «Чебурашка». Общие сборы второй части «Холопа» на тот момент составляли 295 млн рублей.

Актер Милош Бикович, который сыграл главные роли в фильме «Холоп» и его продолжении, заявлял, что этот проект стал очень дорогим для его сердца.

Ранее сообщалось, что Милош Бикович сыграет в новом сезоне сериала «Белый лотос».