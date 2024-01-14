Концерт британской группы в Афинах отменили из-за Украины

В Афинах отменили бесплатный концерт британской группы Tiger Lillies из-за поддержки музыкального коллектива Украины. Отменить мероприятие требовали жители центрального афинского района Экзархия, пишет газета Efimerida ton Syntakton.

Как сообщает издание, британское трио намеревалось бесплатно выступить на площади данного района. В Экзархии часто проходят протесты граждан против строительства в этом районе новой станции метро. По информации Efimerida ton Syntakton, «из-за открытой поддержки британской группой Украины некоторые группы жителей вынудили организаторов отменить» концерт.

The Tiger Lillies существуют с 1989 года, группа пишет музыку в жанре дарк-кабаре.

Ранее в Германии отменили концерт украинского певца Виктора Павлика.