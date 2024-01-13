Галкина и Сердючку оштрафовали в Эмиратах

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Юмориста и телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 100 тыс. дирхам (2,4 млн рублей) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за антироссийские высказывания на собственном концерте, а украинскому актеру и певцу Андрею Данилко (творческий псевдоним — Верка Сердючка) навсегда закрыли въезд в эту страну. Такая информация появилась в Telegram-канале Mash.

«Проблемы с правительством Дубая имеют и иноагент Максим Галкин с Веркой Сердючкой», — сказано в публикации.

Согласно информации канала, в руки эмиратского Департамента туризма и коммерческого маркетинга попала запись с прошлогоднего концерта Галкина в Дубае, в ходе которого прозвучала фраза «Слава Украине», что госорган надзора расценил как «разжигание межнационального конфликта».

«Сердючка на корпоративе в 2022-м успел вывалить кучку антироссийского», — отмечается в материале.

По данным канала, в связи с этим Данилко назначили штраф и навсегда запретили въезд в ОАЭ.

Накануне Нового года депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить высказывания Максима Галкина на концертах в Анталье и Лимассоле.

Ранее в СК прокомментировали возможность возбуждения дела в отношении Пугачевой и Галкина.