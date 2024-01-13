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Ольга Бузова задумалась, можно ли заменить ее другим человеком

Певица Ольга Бузова назвала себя незаменимой личностью

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова в разговоре с порталом PROZvezd выразила мнение, что ее невозможно заменить другим человеком.

«Никто меня никогда не заменит. Если бы меня не было, меня нужно было бы придумать. А меня и придумать невозможно. Это какой фантазией должен обладать человек, чтобы меня заменить!» — улыбнулась Бузова.

При этом артистка пожаловалась, что после начала музыкальной карьеры начала все чаще сталкиваться с хейтерами, которые пытаются задеть звезду необоснованной критикой. Бузова заверила, что посвящает себя профессии на все 100% и искренне старается радовать своих фанатов. Она уточнила, что благодарность преданных поклонников помогает ей справляться с хейтом, который то и дело обрушивается на певицу из-за постов в соцсетях или публикаций в СМИ.

«Невозможно быть постоянно счастливым, как ненормальный. Я это понимаю и принимаю. Мне бывает и грустно, и сложно, и одиноко. Но я беру себя в руки и иду работать. Я никогда не отменяла съемки и выступления, как бы мне плохо на душе не было», — резюмировала Бузова.

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