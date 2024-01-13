В Александринском театре отменили показ спектакля по пьесе Акунина «1881»

Показ спектакля «Один Восемь Восемь Один» в Александринском театре в Санкт-Петербурге не состоится. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся под видом покупателя, сообщили в кассе учреждения

«Нет, не будет. Информацию смотрите на сайте или можете позвонить в администрацию», — сказала сотрудница театра.

Помощница художественного руководителя театра Екатерина Капацун не стала комментировать «Газете.Ru» информацию об отмене спектакля.

«Я не могу ничего комментировать», — заявила она.

Накануне, 12 января, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский в своем Telegram-канале сообщил об отмене спектакля «1881» по пьесе Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом) в Александринском театре. По словам Вишневского, его помощница приобрела билет на спектакль 14 января. Показы должны были идти 12, 13 и 14 января. Однако 12 января она получила письмо о том, что спектакль отменен.

Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили (известен под литературным псевдонимом Борис Акунин) в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма. 12 января Минюст внес писателя в список иноагентов.

Ранее в РАМТ подтвердили отмену спектаклей по книгам Бориса Акунина.