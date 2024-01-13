Звезда фильмов Гайдая обратилась к медикам из-за осложнений после коронавируса

Актриса Наталья Селезнева, известная по культовым ролям в комедиях Леонида Гайдая, обратилась за помощью к медикам. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 78-летняя актриса обратилась к врачам с жалобами на насморк, кашель и плохое самочувствие. Медики нашли у нее острую инфекцию дыхательных путей и выписали амбулаторное лечение. Сейчас Селезнева принимает противовирусные препараты. По словам медиков, риска развитии пневмонии нет.

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