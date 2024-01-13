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Звезда фильмов Гайдая обратилась к медикам из-за осложнений после коронавируса

Shot: актрисе Селезневой диагностировали острую инфекцию дыхательных путей

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В. Бондарев/РИА Новости

Актриса Наталья Селезнева, известная по культовым ролям в комедиях Леонида Гайдая, обратилась за помощью к медикам. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 78-летняя актриса обратилась к врачам с жалобами на насморк, кашель и плохое самочувствие. Медики нашли у нее острую инфекцию дыхательных путей и выписали амбулаторное лечение. Сейчас Селезнева принимает противовирусные препараты. По словам медиков, риска развитии пневмонии нет.

В начале января стало известно, что Стас Михайлов заболел коронавирусом под Новый год. По словам артиста, он почувствовал себя плохо 30 декабря, однако тест не показал COVID. Тем не менее, уже через неделю артист выступил на дубайском фестивале ZHARA. Компанию ему составил Игорь Николаев, который так же решил выйти на сцену после проблем со здоровьем — осенью 2023 года артист перенес операцию на сердце.

Ранее Лера Кудрявцева появилась на публике после слов о разрыве с мужем.

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