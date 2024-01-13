Анфиса Чехова рассказала, какие мужчины ее привлекают

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова на RuTube-шоу «Злые языки» призналась, что ее привлекают импозантные мужчины.

«Мне нравятся мужчины привлекательные, харизматичные. Пузико нравится — это нормально. Важна импозантность. У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. У меня часто были женихи мигранты, которые давно уехали из России», — заявила Чехова.

При этом артистка не видит ничего плохого в том, чтобы встречаться с состоятельным мужчиной. По мнению Чеховой, это «настоящий кайф», если любимый человек к тому же может еще и содержать финансово свою партнершу. Телеведущая призналась, что сейчас состоит в отношениях с 55-летним избранником. Чехова не стала раскрывать подробности романа, так как предположила, что он может закончиться через месяц.

Незадолго до этого Анфиса Чехова призналась, что испытывала сильную неприязнь к Алене Водонаевой из-за лицемерного поведения модели. 10 лет назад Чехова и Водонаева были ведущими провокационного шоу «Спокойной ночи, мужики!» Но все подводки записывались по отдельности, а реплики снимались в разные дни, так как телеведущая наотрез отказывалась общаться с коллегой.

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