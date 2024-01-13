Инстасамка раскрыла, имеет ли отношение к перезапуску проекта «Глюкоза»

Певица Инстасамка в своей группе «ВКонтакте» заверила, что не будет работать с продюсером Максимом Фадеевым над его проектом «Глюкоза».

«Я могу сказать точно, что это не проект «Глюкоза». На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием «Инстасамка», если будут в дальнейшем какие-то изменения, я обязательно сообщу в своих социальных сетях», — подчеркнула Инстасамка.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии, помимо Глюкозы, присутствовали многие другие звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой.

Спустя некоторое время музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк'oZa» без нее. Он указал, что принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Он напомнил, что «Глюк'oZa» — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию. Позднее Фадеев выложил совместный снимок с Инстасамкой.

Ранее Сергей Безруков признался, что не мечтал сыграть Высоцкого и Годунова.