Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инстасамка раскрыла, имеет ли отношение к перезапуску проекта «Глюкоза»

Певица Инстасамка заявила, что не будет участвовать в проекте Фадеева «Глюкоза»

close
100%
instasamka/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Инстасамка в своей группе «ВКонтакте» заверила, что не будет работать с продюсером Максимом Фадеевым над его проектом «Глюкоза».

«Я могу сказать точно, что это не проект «Глюкоза». На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием «Инстасамка», если будут в дальнейшем какие-то изменения, я обязательно сообщу в своих социальных сетях», — подчеркнула Инстасамка.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии, помимо Глюкозы, присутствовали многие другие звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой.

Спустя некоторое время музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк'oZa» без нее. Он указал, что принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Он напомнил, что «Глюк'oZa» — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию. Позднее Фадеев выложил совместный снимок с Инстасамкой.

Ранее Сергей Безруков признался, что не мечтал сыграть Высоцкого и Годунова.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами