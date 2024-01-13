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Стало известно, когда выйдет новый сериал по сценарию Минаева

Сериал «Золотое дно» авторства Сергея Минаева покажут по телевидению в январе

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Продюсерская компания «Среда»

Новый сериал «Золотое дно», автором которого выступил писатель Сергей Минаев, впервые покажут в онлайн-кинотеатре ИВИ 18 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу стриминга.

«Сериал расскажет о семье Градовых, на примере которой авторы рассуждают на вечные темы отцов и детей, зависимости от денег и хрупкости отношений между самыми близкими, а еще о том, на что готов пойти каждый ради статуса», — отметили в пресс-службе.

По сюжету наследники владельца крупного строительного холдинга Алексея Градова (Ростислав Бершауэр) начинают вести активную борьбу с крупным чиновником, который хочет завладеть многомиллионным состоянием ушедшего предпринимателя. Среди ключевых лиц конфликта — отец Градова (Алексей Гуськов) и бывшая любовница предпринимателя, которая занимала должность финансиста корпорации, Надежда (Юлия Снигирь).

Ранее сообщалось, что Милош Бикович сыграет в новом сезоне сериала «Белый лотос».

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