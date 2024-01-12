Мэттью Перри обвинили в нападениях на женщин из-за наркотиков

Несколько источников обвинили актера Мэттью Перри (1969-2023) в нападениях на женщин из-за наркотиков. Анонимных инсайдеров цитирует Us Weekly.

По словам двух источников, в марте 2022 гола Перри напал на свою помощницу Морган Мозес, дружившую с ним в течение семи лет и вместе с ним боровшуюся с зависимостями. Собеседник издания утверждает, что в это время актер находился под действием наркотиков.

«Он швырнул Мозес в стену, бросил в нее чем-то, толкнул на кровать. Его угрозы и намеки на насилие в тот раз превратились в настоящее насилие. Потом он говорил, что если бы хотел причинить eй боль, причинил бы», — говорит источник.

После это случая Мозес, по словам другого инсайдера, перестала общаться с Перри.

«Морган была его лучшим другом, а он сжег между ними мосты. Довел ее до точки невозврата. Все хотели ему добра, а он вел себя ужасно, бесился из-за мелочей и выставлял себя пострадавшим», — вспоминает близкий человек Перри.

Кроме того, уточнил один из источников, не называющая своего имени экс-избранница звезды «Друзей», которой было едва за 20 на момент начала их отношений, в 2020 году грозила актеру судом из-за эмоционального и физического насилия.

«Она заявляла, что он применял насилие и посадил ее на наркотики, оксикодон и болеутоляющие средства», — рассказал инсайдер.

Накануне бывшая возлюбленная актера Мэттью Перри и его помощница Кэти Эдвардс рассказала об «отчаянном» способе артиста завязать с наркотиками.

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