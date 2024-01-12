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Суд Москвы отложил рассмотрение апелляции «Мутабора»

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы «Мутабора»

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Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции от владельцев клуба «Мутабор», сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы ООО «АРТ ЦЕНТР» ( клуб «Мутабор»), поскольку первоначальная жалоба являлась немотивированной», — говорится в сообщении.

До этого суд в Москве закрыл клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой со звездными гостями, на 90 суток, начиная с 27 декабря. Компанию, владеющую заведением, признали виновной в нарушении санитарных норм: по заявлению судьи, на вечеринке присутствовал больной инфекционным заболеванием.

Предположительно, Роспотребнадзор выявил в клубе нарушения санитарных норм, среди которых были отсутствие термометров и следы жизнедеятельности грызунов.

Позже администрация клуба подала апелляцию на решение о приостановке работы заведения из-за нарушения санитарных норм.

Ранее стало известно, что ювелирная подвеска блогерши Насти Ивлеевой подешевела на 662 тысячи рублей после «голой» вечеринки.

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